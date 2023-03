Pogba può partire subito: scambio in casa Juventus

Paul Pogba salterà anche la sfida di Serie A contro la Sampdoria. Potrebbe dire subito alla Juventus, pronto lo scambio da urlo per i bianconeri

Per quasi tutta la stagione Allegri non ha potuto avere a disposizione il centrocampista francese Paul Pogba sia per motivi fisici che comportamentali. Ora il bianconero non scenderà in campo contro la Sampdoria: in tanti lo avevano anche portato come possibile titolare nell’undici dell’allenatore livornese. In estate potrebbe arrivare già la cessione da parte del club bianconero, che aveva puntato su di lui per rinforzare il centrocampo.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile scambio da urlo con Marco Verratti, altro top player che non sta vivendo un ottimo momento con la maglia del PSG. Negli ultimi giorni il centrocampista italiano è stato criticato per la sua prestazione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Tanti errori per l’ex Pescara che non è mai sceso in campo nella massima serie italiana, ma già in passato è stato ad un passo dai top club della Serie A. Dalla cadetteria con la maglia della sua città è volato direttamente sotto la Tour Eiffel per scrivere la storia del Psg, ma ora le dinamiche sembrano essere cambiate.

Pogba addio: non c’è solo Verratti, scambio da urlo in Premier League

Così l’altro profilo da monitorare è quello del centrocampista inglese del Chelsea, Mason Mount, già in passato nel mirino della Juventus. Per il rinnovo non ci sono ancora novità come rivelato dal manager dei Blues Potter.

Il suo contratto con il Chelsea è in scadenza nel 2024, ma Potter ha rivelato: “Una questione prettamente tra lui e il club. Per lui è un contratto importante, devono decidere le due parti in ottica futura”. Paul Pogba potrebbe così tornare in Premier League dopo gli anni poco esaltanti al Manchester United: la Juventus lo inserirebbe in uno scambio da urlo.