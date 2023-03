Rinnovo Leao, incontro decisivo: cifre monstre per restare

Il Milan lavora al rinnovo di contratto di Rafael Leao: l’intenzione del club rossonero è di trattenere a Milano l’attaccante portoghese

Ha un altro anno di contratto con il Milan Rafael Leao: l’attaccante classe ’99 è appetito da molti club europei, ma il Milan punta a trattenerlo per almeno altri cinque anni.

Un “investimento” da circa quaranta milioni di euro per trattenere Rafael Leao: è questa la cifra che il Milan deve essere disposto ad offrire per non farsi scappare il talento dell’attaccante portoghese, già nel mirino di molti top club europei.

Acquistato dal Lille per poco meno di trenta milioni di euro nell’estate del 2019, oggi il valore di Rafael Leao è schizzato a poco più di ottantacinque milioni.

Calciomercato Milan, le cifre del rinnovo di Leao

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore l’attaccante portoghese avrebbe incontrato Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del club rossonero.

Sul piatto c’è l’offerta per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo anno. Il giocatore avrebbe chiesto uno stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni, più un bonus di 2 milioni di euro alla firma del rinnovo ed una serie di incentivi personali e di squadra oltre al contributo del club rossonero al pagamento della multa da 16,5 milioni che il giocatore deve corrispondere allo Sporting Lisbona.