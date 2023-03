Ritorno Conte, così cambia tutto: “Potrebbe fermarsi”

Antonio Conte rimane uno dei nomi più chiacchierati per le panchine delle big italiane: annuncio a sorpresa sul suo futuro

Mancano ancora diverse settimane alla chiusura dei campionati ma le società, accompagnate da interessi concreti e rumors, guardano già con interesse enorme alla prossima sessione di calciomercato.

Molto cambierà tra le potenze di tutta Europa, pronte a mutare per rilanciarsi: soprattutto i club che in questa stagione stanno clamorosamente deludendo. Uno di questi è casi è certamente il Tottenham che, dopo essere stato eliminato a sorpresa dal Milan in Champions League, rischia adesso di non qualificarsi nemmeno per la prossima edizione. La concorrenza per rientrare tra le migliori quattro nel campionato inglese è agguerrita e la squadra di Conte non sta vivendo un buon momento. Proprio l’ex Commissario tecnico era e resta tra i profili maggiormente chiacchierati per le big di Serie A che da giugno potrebbero decidere di cambiare allenatore. Si è parlato di Juventus al posto di Allegri, così come di Inter e Roma se Inzaghi e Mourinho dovessero disattendere le aspettative. Ecco che in tal senso, il destino del tecnico salentino potrebbe vivere un cambio di rotta tanto importante quanto inatteso, fino a qualche settimana fa.

Sorpresa Conte: “Lo richiamano di sicuro”

Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ è intervenuto Gian Luca Rossi, pronto a fare il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Antonio Conte.

Il giornalista si è soffermato su un’ipotesi che non è minimamente ventilata negli ultimi mesi e che spiazzerebbe non poco le società che hanno pensato all’attuale manager del Tottenham per la guida tecnica dell’ann0 prossimo. “Conte potrebbe fermarsi a Torino, a casa sua, un anno per tornare in grandissima forma in quello successivo”. Una vera e propria bomba che escluderebbe le panchine di Juventus, Inter e Roma a cui l’ex Commissario tecnico è stato costantemente avvicinato da mesi a questa parte. “Lo ha già fatto“, prosegue Rossi, “Se lui è furbo, tanto lo richiamano di sicuro, si fa un anno sabbatico“. Conte potrebbe quindi fare ritorno a casa e rimanere a riposo per un anno, prima di rientrare attivamente e da grande protagonista come sua consuetudine, alla guida di una big di Serie A.