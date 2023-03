Scippo di Simeone, l’Inter ne approfitta: colpaccio in Serie A

Grandi cambiamenti in vista in casa Inter: Simeone spiazza i nerazzurri con la super offerta, Marotta ha già scelto l’erede

Secondo quanto viene riferito da ‘Todofichajes.com’, Diego Simeone staterebbe già programmando le prossime mosse di mercato per potenziare la rosa dell’Atletico Madrid.

E tra le necessità più impellenti per l’allenatore argentino vi sarà sicuramente quella di rinforzare la difesa ed in particolar modo la corsia mancina, durante il calciomercato estivo. La lunga assenza di Reinildo ed il ritorno di Sergio Reguilòn al Tottenham dopo il prestito, spingono i ‘Colchoneros’ a fare delle valutazioni su chi presiederà su quella fascia l’anno prossimo. E, un pò a sorpresa, il nome caldo può essere quello di Federico Dimarco. 25 anni e sotto contratto fino al 30 giugno 2026 con la ‘Beneamata’, Dimarco in breve tempo è diventato uno dei cardini insostituibili per l’undici di Simone Inzaghi. Adattabile anche al centro della difesa, l’ex Hellas Verona ha fino a questo momento accumulato 32 presenze complessive con ben 4 reti e 5 assist vincenti. Numeri importanti che sembrerebbero aver convinto il ‘Cholo’ a far spendere una cifra importante alla dirigenza dell’Atletico. Sul piatto, infatti, circa 20-25 milioni di euro. Una proposta a cui l’Inter difficilmente dirà di no, al punto che Marotta si è già mosso per portare il prima possibile il suo erede alla corte del tecnico piacentino. I fari sono puntati in Serie A, visto che il prossimo terzino sinistro dell’Inter potrebbe essere più vicino del previsto.

Dimarco all’Atletico: ecco il piano B di Marotta

Occhi a Monza dove nella squadra di Palladino c’è un nome che ormai da oltre un anno la dirigenza nerazzurra segue con enorme interesse: Carlos Augusto.

Marotta è quindi deciso a chiamare Adriano Galliani per discutere del possibile trasferimento del gioiello brasiliano durante il prossimo mercato estivo. Affare che potrebbe essere chiuso, visto che l’ex Corinthians è in scadenza tra poco più di un anno, sulla base di 10 milioni di euro. Un vero e proprio colpo low cost, nonostante prestazioni e numeri di Carlos Augusto facciano ben sperare anche con la maglia nerazzurra: 24 presenze complessive con il Monza, con 4 gol e 3 assist all’attivo. Dimarco out, Carlos Augusto in: l’Inter programma il futuro.