Verratti-Milan, tentativo pazzesco del Psg

Nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale, diverse società sono già proiettate nella programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Una delle società più attive in questo senso è il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in estate. Il club rossonero, però, è molto attivo anche sul fronte cessioni. Il calciatore più chiacchierato è ovviamente Rafael Leao che vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, almeno per ora, tutto tace sul fronte rinnovo. La dirigenza, viste anche le recenti prestazioni, sembrerebbe propensa ad una cessione, anche per non perderlo a parametro zero come avvenuto con Kessie e Donnarumma. Sul talento portoghese c’è il forte interesse del PSG che, in caso di cessione di Neymar, potrebbe virare con decisione sul 17 rossonero.

Il PSG pensa a Rafael Leao: scambio clamoroso con il Milan

Rafael Leao, infatti, potrebbe lasciare i rossoneri, che starebbero pensando di cederlo per circa 50/60 milioni di euro in caso di non rinnovo. Su di lui è forte il PSG, che potrebbe salutare Neymar al termine della stagione. Il dirigente sportivo dei francesi, Luis Campos, sembra intenzionato a proporre il campione brasiliano alle big europee, visti i frequenti malumori. In caso ciò si verificasse, il club parigino sembrerebbe pronto ad andare fino in fondo per il portoghese. La pazza idea, però, riguarda uno scambio alla pari con Marco Verratti che, dopo le critiche ricevute, starebbe pensando di lasciare Parigi al termine della stagione. Questa ipotesi, però, è praticamente impossibile, visto l’ingaggio del calciatore da circa 12 milioni netti a stagione. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con le big europee pronte ad infiammarlo a breve.