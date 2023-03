A tutto Galliani: dal futuro di Palladino alle nuove proposte a Infantino

Dopo l’Assemblea di Lega svoltasi a Milano, l’Ad del Monza è tornato sulle decisioni arbitrali e sul possibile cambio delle regole

Tradizionalmente disponibile e loquace con i giornalisti, l’Ad del Monza Adriano Galliani ha confermato la sua fama di ‘chiacchierione’ rilasciando delle dicharazioni all’uscita dlel’Assemblea di Lega svoltasi a Milano. E nella quale si è anche deliberato il nuovo format della Supercoppa Italiana.

Il dirigente è tornato sul discusso gol annullato al suo Monza nel match contro il Verona per riprendere l’annosa questione del VAR e dell’aggiornamento sui regolamenti. Un argomento che ha sempre visto l’ex trentennale ‘uomo Milan’ in prima linea nel richiedere che le regole e le disposizioni siano in linea con lo spirito del gioco del tempo.

Galliani, dal futuro di Palladino al ‘nuovo fuorigioco’

“Il VAR e il fuorigioco di ieri? È la seconda volta per mezzo tallone… Io cambierei la regola e l’ho detto pure al presidente Infantino.Deve essere fuorigioco quando c’è luce tra il difensore e l’attaccante, anche perché i tifosi preferiscono vedere più gol. Inoltre, farei anche il tempo effettivo con due tempi da 30 minuti”, ha esordito Galliani dopo l’incontro con gli altri presidenti.

Il ‘Condor’ si è lasciat anche sfuggire una battuta sul futuro di Raffaele Palladino, il tecnico dei biancorossi autore di un cammino eccezionale alla guida del club lombardo. “Rinnovo Palladino? State sereni“, ha detto Galliani. L’allenatore, com’è noto, ha attirato le attenzioni di Torino e Fiorentina come papabile nuovo tecnico per la stagione a venire. Il dirigente brianzolo, che già sente puzza di bruciato, ha già manifestato l’intenzione di confermare Palladino, sottoponendogli il rinnovo dell’accordo in scadenza nel prossimo giugno. Le parti si aggiorneranno nelle settimane successive, ma c’è ottimismo perchè il matrimonio possa durare ancora a lungo.