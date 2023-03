Allegri sotto accusa: tutta colpa di Vlahovic

La vittoria ottenuta nella serata di ieri contro la Sampdoria, porta momentaneamente la Juventus a meno nove dal quarto posto.

Chi non sta vivendo un grandissimo momento è Dusan Vlahovic, che sembra non riuscire più a concretizzare le occasioni da gol. Ieri, infatti, il nove bianconero ha fallito il calcio di rigore colpendo il palo, segno che è un periodo molto negativo. Tutto questo ha portato l’attaccante serbo ad essere bersagliato dalle critiche, dai tifosi e non solo. In molti, però, credono nelle qualità dell’ex viola, ritenendolo un grande calciatore.

Prandelli non ha dubbi: “Valorizzare un attaccante è determinante”

Nel mirino, però, non c’è solo Dusan Vlahovic ma anche Massimiliano Allegri che, a detta di Cesare Prandelli, dovrebbe valorizzare di più le qualità del suo numero nove.

L’ex commissario tecnico azzurro, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io, ha dichiarato che “io partirei dal rigore. I rigori si possono sbagliare, ma la reazione che ha avuto è da grandissimo giocatore. Non ha abbassato

la testa, ha cercato di far gol in tutti i modi ed è stato sfortunato in alcune situazione. La mia idea, da quando ho iniziato a fare il

settore giovanile, è che valorizzare la qualità di un giocatore, soprattutto una punta, è determinante. Io penso che sia un problema di

squadra, se hai un giocatore così devi finalizzare di più. Soprattutto, quando vai sugli esterni non devi fare continuamente finte e

contro-finte, perché per un attaccante diventa complicato. Comunque io sottolineerei la reazione dopo il rigore, da grandissimo giocatore”.