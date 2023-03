“E’ certo, sentenza annullata”: la Juve può far festa

Arriva l’annuncio che il popolo bianconero tanto aspettava: così la sentenza sarà annullata, adesso la Juventus può davvero gioire

La rocambolesca vittoria sulla Sampdoria riporta il sorriso in casa Juventus, dopo l’ultimo ko in Serie A con la Roma. Adesso, però, la situazione per quanto riguarda il rettangolo verde si fa delicata perchè tra soli tre giorni la ‘Vecchia Signora’ affronterà nuovamente il Friburgo, con la speranza di approdare finalmente ai quarti di finale di Europa League.

Non sarà affatto semplice mentre, al di fuori del campo, si gioca una partita ben più delicata. Perchè tiene banco il possibile annullamento della penalizzazione recentemente inflitta e lo stesso Allegri, alla vigilia della sfida con la Samp, è stato chiarissimo: “Se vinciamo siamo secondi“. In tal senso l’avvocato esperto di diritto sportivo Roberto Afeltra, ai microfoni di ‘Radio Radio’, è intervenuto per fare il punto sulla situazione in casa Juventus. È ormai oggetto di discussione da settimane il destino del club bianconero che dopo aver incassato la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie, potrebbe adesso vedere ristabilità la classifica con addirittura il secondo posto per gli uomini di Allegri. Il dibattito riguardo all’annullamento della penalizzazione è sempreal centro dell’attenzione ed il legale si è nettamente sbilanciato su come, secondo lui, dovrebbero effettivamente andare le cose.

La Juve esulta: “Non ci sono i tempi tecnici”

“È certo, e me ne assumo la responsabilità, che la sentenza della Corte di Appello Federale deve essere annullata. Questo non vuol dire che all’esito del giudizio di rinvio la Juventus non possa essere condannata”.

Afeltra prosegue nella sua analisi, spiegando il perchè delle sue dichiarazioni sul destino in campo legale della ‘Vecchia Signora’: “Non c’entra niente che in quella nota non si parla della Juventus. Se dovesse essere come dico io, non ci sono i tempi tecnici“. L’avvocato ha poi concluso il suo discorso, dicendo: “L’afflittività della sanzione passerà dalla stagione prossima”. Ecco quindi che stando alle parole di Afeltra, l’eventuale ‘condanna’ ai danni del club bianconero potrebbe venire inflitta, eventualmente, solo nella prossima stagione. I tempi decisamente stretti, infatti, sembrerebbero poter dare ragione all’avvocato: le prossime settimane saranno decisive per comprendere se effettivamente questo caso spinoso si chiuderà subito o verrà tutto rinviato alla stagione 2023/24.