Il giustiziere della Lazio arriva nella Capitale: Sarri può esultare

Biancocelesti a caccia di un nuovo rinforzo in attacco. Il nome che emerge fuori è sorprendente. Svelate tutte le possibilità del caso

Bisogna ritornare indietro di qualche giorno scarso per poter rivedere la Lazio uscirne sconfitta dal campo. Dopo quello 0-1 rimediato in favore dei biancocelesti al ‘Maradona’, infatti, i ragazzi di Sarri ne sono poi usciti con le ossa rotte dal match d’andata degli ottavi di Conference.

E’ stato l’AZ Alkmaar ad aggiudicarsi il primo round col risultato finale che ha visto sorridere gli olandesi per 1-2. Ad essere passati subito avanti sono stati proprio i biancocelesti grazie alla rete siglata da Pedro al 18′. Vantaggio che, però, non ha resistito nemmeno sino alla fine del primo tempo: dove ad aver chiuso, infine, i conti è stato il gol di Kerkez che ha sancito la vittoria in favore degli ospiti. E’ vero, la Lazio non ha certamente svolto la miglior prova che potesse offrire, e che spesso e volentieri siamo soliti poter osservare, ma resta da dover sottolineare comunque il fatto che il match giocato qualche giorno prima al ‘Maradona’ contro il Napoli ha, inevitabilmente, influito sulla condizione fisica con cui gli aquilotti sono poi scesi in campo nel match di Conference.

Energie a parte, però, soffermiamoci almeno per una volta sulla stagione che stanno compiendo alcuni dei ragazzi di Sarri. Tra questi, non possiamo far altro che citare Ciro Immobile: assoluto leader e vero e proprio trascinatore di questa squadra che, nonostante questo, per ‘cause di forza maggiore’ non sta potendo dare il proprio contributo in quest’annata. Già 5 acciacchi fisici rimediati dal centravanti di Torre Annunziata nella season 22-23 che hanno poi, di fatto, costretto Felipe Anderson ad adattarsi nel ruolo di falso nueve. Un’assenza a cui il tecnico toscano è sì riuscito a sopperire, seppur in parte, ma di cui non può continuare a fare a meno a lungo. Proprio in virtù di questo, quindi, i biancocelesti devono necessariamente andare alla ricerca di un nuovo attaccante ed occhio perché, un presunto nome che potrebbe spuntare fuori, non è altro che quello di colui che gli ha recentemente ‘condannati’.

Calciomercato Lazio, biancocelesti ancora a caccia del vice Immobile: spunta fuori l’idea Pavlidis

Non solo Sanabria del Torino, giocatore per cui la Lazio aveva pensato di provare a compiere un tentativo già nel mercato dello scorso gennaio, i biancocelesti potrebbero anche tentare un affondo per Vangelis Pavlidis nella prossima estate: centravanti che ha, recentemente, punito gli aquilotti in Conference.

Sua la rete dell’1-1 che ha permesso agli olandesi di riacciuffare il momentaneo 1-0 di Pedro: ribaltato, poi, nell’ultima mezz’ora di gara dal suo compagno di squadra Kerkez. Quello di Pavlidis è un profilo giovane, a basso costo e che, senza fin troppi problemi, potrebbe accettare di fare, eventualmente, le veci del vice Immobile (scusate il gioco di parole). Dopo la rete siglata all’andata, infatti, non è affatto da escludere che il prossimo osservato speciale di patron Lotito e compagnia potrebbe essere proprio la prima punta greca. Non dimentichiamoci che stiamo parlando pur sempre di un classe ’98, col prezzo al disotto dei 10 milioni di euro e che, nonostante questo, ha già messo a referto la bellezza di 18 reti e 9 assist in stagione.