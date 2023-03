Mourinho allenerà in una big: la rivelazione del Presidente

Mourinho potrebbe non interrompere la sua carriera alla Roma. Il futuro a quanto pare ha ancora tanto di positivo da dargli: ecco perché

L’allenatore giallorosso ultimamente si trova alle prese con un vero e proprio periodo nero. La squalifica arrivata giornate fa è stata riconfermata dopo una serie di tira e molla tra la società e gli organi competenti. Decisione contestata dallo stesso allenatore.

Un piccolo raggio di sole nel bel mezzo di un cielo nero è arrivato grazie ad una sua vecchia conoscenza. Al suo ritorno in Italia lo Special One è stato accolto da tutti i tifosi in maniera splendida. Del resto è impossibile dimenticare lo storico triplete ottenuto con i nerazzurri.

Voler negare quanto di bello abbia fatto per la Milano nerazzurra sarebbe un reato di lesa maestà. Ad avergli riconosciuto questi meriti anche a distanza di tempo è una figura che lo conosce molto bene. La stessa Inter a breve affronterà il Porto nella gara di ritorno valida per gli ottavi di Champions League.

A questo proposito il Presidente dei Dragoes, Pinto Da Costa, si è espresso in favore dell’allenatore portoghese con delle parole al miele molto apprezzate. Dai tifosi così come dallo stesso tecnico probabilmente. Ecco cosa ha detto lo storico patron del club.

Mourinho di nuovo in una big: la profezia del Presidente

Affidandosi a ciò che riporta Tuttomercatoweb si possono leggere le parole dello storico Presidente del Porto, Pinto Da Costa, nei confronti di una sua vecchia conoscenza. Nel lontano 2002 fu proprio lui ad ingaggiare Mourinho, con un percorso che ha portato la squadra a diventare temibile e rispettata in tutta Europa.

Il patron ha detto che lo Special One in futuro potrebbe allenare nuovamente una big. Cosa che ai tifosi giallorossi potrebbe non piacere, ma che a suo modo sottolinea ancora di più la grandezza dell’allenatore anche a distanza di anni.