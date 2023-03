Non solo Skriniar, Inter furiosa: altro addio a zero

Il calciomercato estivo dell’Inter prende già forma e non arrivano affatto buone notizie per Simone Inzaghi: altro addio in difesa

Un ko pesante quello contro lo Spezia, che ha di fatto stoppato una improbabile rincorsa dell’Inter verso il Napoli capolista. Con il discorso scudetto ormai virtualmente chiuso da mesi, i nerazzurri guardano alla prossima stagione.

Il calciomercato estivo sarà con ogni probabilità il fulcro delle attenzioni della dirigenza interista, con Marotta e Ausilio che hanno già bene in mente come e dove agire. E tra le priorità vi sarà sicuramente la difesa che rischia di vivere una vera e propria rivoluzione da giugno. Perchè è già certa la partenza di Milan Skriniar, a zero, in direzione Parigi. Un colpaccio del PSG che lascia scoperto il centro della difesa meneghina. Lo slovacco, però, non sarà il solo a salutare. Perchè se la cessione di Dumfries è programmata in ottica plusvalenza (sarà venduto per non meno di 40 milioni) e quella di Gosens per fare cassa e reinvestire, anche Stefan de Vrij pare vicino a salutare Milano a parametro zero. Niente rinnovo per l’ex Lazio che come Skriniar rischia di mettere in seri guai Inzaghi.

Inter, niente da fare: vola a Madrid

Ecco quindi che le cattive notizie potrebbero non essere finite, perchè come detto l’Inter si sta già muovendo da tempo per i possibili colpi ed uno di questi, in difesa, pare essere destinato a sfumare definitivamente.

Si tratta di Caglar Soyuncu, gioiello del Leicester che Marotta segue da mesi proprio nell’ottica di una sostituzione di Skriniar e, forse, de Vrij. Il centrale turco, classe 1996, sarebbe vicinissimo alla sua prossima squadra. Si tratta dell’Atletico Madrid, come viene riportato dal quotidiano ‘Turkiye’. Il centrale avrebbe già trovato un accordo con i ‘Colchoneros’, dando il via libera al suo approdo alla corte di Simeone in estate. In questa stagione, Soyuncu ha collezionato solo 4 presenze e 259′ in campo con la maglia del Leicester.