Sarri ha deciso: la Juve ‘piange’ 15 milioni

Il tecnico biancoceleste non lo ha schierato ancora in campo, così la Juventus non potrà usufruire dell’uscita grazie al riscatto da 15 milioni di euro la prossima estate

La buona tenuta difensiva del Bologna ha arginato la marcia inarrestabile della Lazio che nelle ultime settimane aveva conquistato decine di punti utili ad affermarsi al terzo posto in classifica. Per Maurizio Sarri, però, si è trattato ugualmente di un risultato insoddisfacente perché in questa fase della stagione ogni punto può valere doppio anche sul morale.

Chi invece ha il morale sottodimensionato in quest’ultimo periodo è uno dei calciatori che la Lazio ha prelevato agli sgoccioli della passata sessione invernale di mercato dalla Juventus. Ora Luca Pellegrini è un vero caso da rimarcare, perché lo stesso tecnico biancoceleste non gli ha permesso di macinare neppure un minuto utile in campo. Dopo due mesi di insoddisfazione, il calciatore starebbe già sognando il rientro tra le file bianconere a fine stagione, ma la dirigenza bianconera non è dello stesso avviso.

Pellegrini senza minuti, cresce il caso Lazio-Juventus

Il malcontento generale ricade anche nel fatto che la Lazio, al netto di zero presenze di Pellegrini, non sarà chiamata a far fede alla promessa di riscatto del suo cartellino. Così facendo la Juventus ‘piangerebbe’ 15 milioni di euro che sembravano pressoché scontati ad arrivare.

Un colpo grosso alle casse bianconere, con Massimiliano Allegri che dovrà comprendere a fondo i motivi della scelta del collega Sarri e rivalutare la posizione di Pellegrini nei suoi schemi. Nel caso in cui non dovesse fare al caso suo, considerando anche la presenza in organico di Cambiaso in prestito proprio al Bologna, il terzino sinistro dovrà fare l’ennesimo passo indietro della sua carriera e scegliere un’opzione migliore per il proprio futuro. Di conseguenza, la Juventus potrebbe ridurre ancora il costo del suo cartellino pur di monetizzarne l’uscita.