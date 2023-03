Vlahovic, la Premier fa sul serio: maxi offerta in arrivo

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sono già in movimento per programmare il calciomercato estivo.

Tra le società più attive in questo senso troviamo il Newcastle, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Eddie Howe. I Magpies attualmente si trovano al quinto posto in Premier League, a meno quattro dal quarto posto ma con due gare da recuperare. Il reparto che il club inglese intende rimpolpare è l’attacco, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, la dirigenza sembra aver individuato in Dusan Vlahovic il profilo giusto, soprattutto in caso di qualificazione nella massima competizione europea.

Il Newcastle piomba su Vlahovic: pronta l'offerta alla Juventus

Il grande attaccante che il club inglese sembra pronto a regalarsi in caso di qualificazione alla prossima Champions League è Dusan Vlahovic, serbo classe 2000 della Juventus.

Il grande attaccante che il club inglese sembra pronto a regalarsi in caso di qualificazione alla prossima Champions League è Dusan Vlahovic, serbo classe 2000 della Juventus. Il calciatore non sta vivendo una grandissima stagione, che lo vede a quota dieci reti realizzate in 26 partite disputate tra campionato e coppe. Proprio per questo motivo, la dirigenza bianconera sembra disposta a valutare tutte le offerte che si apprestano ad arrivare per l’ex viola. Un’offerta importante è in arrivo proprio dal Newcastle che, stando a quanto riporta Chronicle, sembrerebbe pronto a mettere sul piatto circa 90 milioni di euro per convincere la Juventus a cederlo. Il ragazzo potrebbe essere molto ingolosito dall’idea di approdare in Premier League e, qualora arrivasse un’offerta ufficiale, potrebbe chiedere alla vecchia signora di essere ceduto. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Vlahovic che appare sempre più lontano dalla Juventus.