Zidane-Juve e il colpo da novanta: tutto dipende da Di Maria

Il tecnico potrebbe portare con sé un suo ex del Real in bianconero con la partenza di Di Maria, ma la Juventus potrebbe avere qualche grattacapo a livello economico per convincerlo

Zinedine Zidane è la figura di riferimento che tutti vorrebbero avere alla guida dei propri club, per capacità tecnica e grande abilità di compattare lo spogliatoio. Non a caso si tratta di una delle leggende del calcio mondiale, sia in qualità di giocatore che di allenatore. Anche la Juventus lo ha atteso a lungo, prima ancora che esplodesse sulla panchina del Real Madrid a suon di vittorie. Eppure tanta attesa potrebbe finalmente essere ripagata, nel momento in cui Massimiliano Allegri dovesse essere sollevato dal suo incarico al termine della stagione attuale.

L’arrivo di Zidane avrebbe il profumo di rivoluzione, l’inizio di una nuova era. Ciò però non senza qualche conseguenza a livello di organico. La Juventus è infatti alle prese con la gestione di alcune situazioni scomode come le partenze di Zakaria, Arthur, McKennie ma anche il rientro di Paredes al PSG e i potenziali prestiti di Miretti o Fagioli. Inoltre, potrebbe salutare anche Angel Di Maria senza possibilità di prolungare il proprio contratto in bianconero. Questa operazione in uscita costringerebbe Zidane a guardarsi attorno, valutando da subito la possibilità di annessione di una sua vecchia conoscenza in terra madrilena.

Calciomercato, con Zidane spazio ad Hazard: doppia difficoltà per la Juve

Si tratta di Eden Hazard, uno dei supertalenti di qualche anno fa prima che l’esperienza negativa al Real Madrid lo rovinasse definitivamente.

L’esterno belga, reduce dall’addio alla sua Nazionale dopo il passo falso al Mondiale, potrebbe quindi sposare il progetto tecnico di uno dei suoi vecchi punti di riferimento in una società che lo ha inseguito per diverso tempo. Quel che tuttavia potrebbe complicare il suo trasferimento non è soltanto la scadenza di contratto fissata al giugno 2024, ma anche le evidenti difficoltà di carattere economico e sportivo cui la Juventus sta andando incontro di recente. Senza qualificazione alla prossima edizione di Champions League, poi, tutto potrebbe risultare ancora più complesso.