190 milioni di euro, Leao e Vlahovic nella stessa squadra

Milan e Juventus potrebbero dire addio al portoghese e al serbo nel prossimo calciomercato estivo. I dettagli

Il Newcastle di Howe è piena corsa (4 punti dal Tottenham di Conte quarto, con però due gare in meno) per qualificarsi alla prossima Champions League, un traguardo che permetterebbe al fondo Pif di dare una accelerata all’ambizioso progetto che ha come obiettivo quello di rendere i ‘Magpies’ una delle squadre più forti non solo della Premier.

Si prevede una campagna acquisti estiva di rilevanza assoluta, ancor di più con la Champions in tasca. In breve tempo il Newcastle può davvero diventare competitivo per almeno la vittoria del campionato, andando a contrastare il super Manchester City di Guardiola come l’Arsenal, lo United e il Liverpool che spenderà tantissimo per riaprire un nuovo ciclo.

Per rinforzare la squadra, in primis l’undici il club bianconero potrebbe guardare anche nella nostra Serie A. Nello specifico in casa di Milan e Juventus. Priorità all’attacco, con il mirino che potrebbe essere indirizzato su Rafael Leao e Dusan Vlahovic, quest”ultimo entrato in crisi di gol.

Calciomercato Milan e Juventus, 190 milioni per Leao-Vlahovic al Newcastle

Leao e Vlahovic potrebbero così giocare insieme, ma in Premier con la maglia del Newcastle. Per il portoghese possibile affondo da 100-120 milioni di euro, con Mendes (che intanto ha ‘bloccato’ il rinnovo del contratto in scadenza fra un anno) a definire l’accordo con Maldini.

Per il centravanti serbo, un anno più piccolo dell’ex Lille, il club in cui giocò il grande Shearer può invece mettere sul piatto sui 70 milioni di euro cash.