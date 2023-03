Addio Italia: Ancelotti fa disperare Inter e Juve

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

La stagione è entrata in una fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sono già proiettate alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Tra le più attive in questo senso troviamo Juventus e Inter, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri e Inzaghi in estate. Il reparto dove le due squadre intendono intervenire è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità visto anche i possibili addii di Rabiot e Brozovic. Il centrocampista individuato dalle due big nostrane è Toni Kroos, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno. Il centrocampista tedesco, però, sembra destinato a restare solamente un sogno.

Niente Italia per Kroos: possibile rinnovo con il Real

Come detto, Inter e Juventus hanno individuato Toni Kroos come giusto profilo per rinforzare il proprio centrocampo. Il centrocampista tedesco, però, potrebbe proseguire la propria carriera in Spagna.

Stando a quanto riporta il portale todofichajes.com, infatti, la dirigenza dei blancos avrebbe proposto il rinnovo contrattuale di una stagione al classe 1990. Questa proposta è figlia della volontà di tenerlo in rosa da parte di Carlo Ancelotti, che lo ritiene un calciatore determinante per la squadra. Il tecnico italiano, infatti ha utilizzato il tedesco in 33 occasioni, a testimonianza di quanto lo reputi fondamentale per la zona centrale del campo. Proprio per questo motivo, Florentino Perez ha deciso di proporre ufficialmente il rinnovo, con il calciatore che ha deciso di aspettare la fine della stagione prima di decidere il proprio futuro. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Juventus e Inter che potrebbero presto veder svanire il primo grande obiettivo per la prossima stagione.