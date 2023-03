Conceicao in Serie A, c’è l’annuncio in diretta

Conceicao a breve potrebbe approdare in Serie A. L’annuncio proviene direttamente da una fonte in qualche modo a lui vicina: ecco chi è

L’allenatore del Porto è ormai conosciuto in tutta Europa. Il suo percorso con i Dragoes è degno di nota, seppur a livello di titoli ci sono pretendenti migliori anche a livello locale. Nonostante questo la squadra in Europa si è sempre distinta bene. Mettendo in mostra prestazioni convincenti e un assetto tattico generalmente temibile.

Per la sfida con i nerazzurri ha già messo le cose in chiaro, dichiarando di volere un Porto aggressivo e incentrato ad oscurare totalmente l’iniziativa avversaria. Per quanto possibile naturalmente.

Ma la notizia centrale non è quella riportata sopra. Bensì un’altra ancora, che riguarda comunque la figura citata. Nel corso della puntata odierna di Tvplay, in onda su Twitch, è intervenuto il giornalista portoghese Nuno Travassos. Un parere sicuramente affidabile quando si parla del territorio lusitano.

Il giornalista ha parlato del futuro del tecnico del Porto affermando quanto segue: “Ha una gran passione per l’Italia, è probabile che un giorno allenerà in Serie A anche se ha detto di preferire il calcio della Bundesliga.”

Questo potrebbe essere un punto che andrebbe a sfavorire questa ipotesi. Ma in realtà non è così, leggendo quanto detto dopo: “Penso che quello italiano sarebbe il campionato dove potrebbe entrare più facilmente in una squadra che può lottare per lo Scudetto“.

Anche in Italia l’allenatore potrebbe mantenere dunque le stesse ambizioni.

Travassos a Tvplay: non solo Conceicao

Il giornalista portoghese a Tvplay non ha parlato solo di Sergio Conceicao. Bensì anche di Rafael Leao, un altro esponente del calcio italiano e dalla nazionalità portoghese:

“Per quanto riguarda Leao, è un giocatore con molto talento, l’anno scorso al Milan ha vinto lo Scudetto, è stato il miglior giocatore della Serie A e devo dire mi ha sorpreso.”

Insomma, tante parole al miele anche per l’esterno rossonero.