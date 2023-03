Crisi senza fine: ora per Leao cambia tutto

Il futuro di Rafael Leao è sempre incerto. Il talento portoghese non è più pimpante come un tempo: ora può cambiare davvero tutto

Una stagione da incorniciare con il trionfo dello Scudetto, poi un periodo di calo che sta durando da parecchi mesi. La situazione rinnovo è in fase di stallo con tante big d’Europa che aveva pensato a lui nella scorsa estate per rinforzare il reparto offensivo.

Come svelato da Sky Sport, il Milan non vorrebbe tenere in rosa Rafael Leao per perderlo poi a parametro zero. Cercherà in tutti i modi che continui la loro storia d’amore nonostante gli alti e bassi di questi lunghi mesi. La società rossonera avrebbe già fatto tanto arrivando ad offrire cifre significative, ma ora il talentuoso giocatore portoghese dovrà prendere una decisione per l’eventuale prolungamento contrattuale. Prestazioni deludenti per il rossonero che non riesce più a collezionare gol ed assist decisivi in questi mesi. Leao è a secco da ormai tanto tempo e tutto può pesare anche sul suo valore che scende in maniera inesorabile. Con la scadenza nel 2024, ora dai 120 milioni possibili per la cessione si può arrivare a sotto quota cento.

Milan, delusione totale Leao: quale sarà il suo destino?

La sua voglia è quella di tornare a gioire in maglia rossonera, ma finora non ha contribuito ai risultati del Milan che è sempre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sono arrivati tra le prime 8 d’Europa superando agevolmente l’ostacolo Tottenham agli ottavi di finale.

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere al meglio il suo futuro. Leao dovrà gestire le forze in vista dei prossimi impegni per tornare alla ribalta. Il talentuoso giocatore portoghese non vede l’ora di tornare a segnare gol importanti anche in campo internazionale. Tutto girerà intorno alle sue prossime prestazioni in maglia rossonera per capire meglio il suo futuro.