È già finita ❌: la Juve ha il sostituto di Pogba 👀

Si allunga ancora l’assenza di Paul Pogba in casa Juventus: il club è già al lavoro per il sostituto del francese

Continua il calvario di Paul Pogba. Il centrocampista francese è costretto ad un nuovo stop e nella giornata di ieri è arrivata anche la conferma ufficiale della Juve.

Come comunicato dal club bianconero dopo gli esami, “Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Il numero 10 bianconero ne avrà ancora per almeno 20 giorni e si rivedrà in campo solo dopo la sosta, saltando anche i due big match contro Friburgo e Inter. La pazienza dei tifosi è già finita ed ora inizia ad interrogarsi anche la Juventus. Pogba rischia infatti di diventare un gran problema da gestire per la società visto l’importante investimento fatto per riportarlo a Torino con un ricchissimo contratto. La dirigenza comincia così a guardarsi intorno.

Calciomercato Juve, Camavinga in caso di separazione con Pogba

Pogba si rivedrà solo ad aprile e il rischio sempre più concreto in casa bianconero è quello che le partite saltate per infortunio superino i minuti disputati in stagione (35).

Si riparla già di possibile rescissione del contratto, un’ipotesi ancora da escludere soprattutto per il ricco e lungo contratto firmato dal francese in estate. In ogni caso, nel calciomercato estivo la Juve potrebbe correre ai ripari con un nuovo colpo di livello. Occhi puntati su Camavinga: il connazionale di Pogba non è titolare al Real Madrid e potrebbe arrivare in prestito con opzione di riscatto.