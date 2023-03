Inzaghi è rimasto solo: futuro già deciso

L’Inter non sta certamente rispettando le attese, a ormai un biennio dall’arrivo di Simone Inzaghi. Non arrivano buone notizie da Appiano per il tecnico piacentino

Lanciato dalla Lazio, Simone Inzaghi ha lasciato i biancocelesti quasi due anni fa dando vita, volente o nolente, a non pochi dissapori con la presidenza capitolina.

Indubbiamente è approdato a Milano alla ricerca di un salto di qualità che finora ha tardato ad arrivare, al netto di trofei già vinti con la Lazio. In questa stagione i nerazzurri hanno lasciato troppi punti per strada e anche se al momento l’Inter occupa la seconda posizione, i 18 punti di distanza dal Napoli la dicono lunga. Certo, il discorso vale anche per le altre inseguitrici, tuttavia l’ultima disfatta contro lo Spezia ha lasciato un segno molto pesante e dato vita a proteste cui di certo Inzaghi non era abituato.

Inzaghi si è isolato, divorzio in vista

L’ambiente di Milano non è certo un’atmosfera facilmente gestibile. Trovarsi proiettato in una piazza come quella di Appiano Gentile ha sicuramente il suo fascino, però le pressioni sono sensibilmente aumentate rispetto a quella romana, culla di passione allo stesso modo, ma forse più paziente e comprensiva.

Se il primo anno poteva essere una stagione di transizione, non si può dire lo stesso della seconda, poiché tutti si sarebbero aspettati molto di più dall’Inter, dai calciatori e da Simone Inzaghi. Secondo il Corriere Dello Sport, il tecnico piacentino sta vivendo un triste momento di isolamento sia dal punto di vista professionale che affettivo.

Stasera andrà in scena il ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto e Marotta ha escluso un eventuale divorzio tra società e allenatore, persino a fronte di una eventuale eliminazione. Nell’ambiente c’è comunque timore e nonostante il vantaggio dell’andata, da questa Inter ormai ci si aspetta di tutto. Il quotidiano sportivo non è della stessa idea per quanto riguarda giugno, infatti sulle sue pagine si legge come un divorzio resti una pista attiva anche nel caso Inzaghi riuscisse a chiudere il campionato tra le prime 4.