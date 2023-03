Maldini prepara la beffa definitiva: Inter stroncata, l’attaccante va al Milan

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe in mente un assalto immediato per il cartellino di Marcus Thuram, attaccante obiettivo dell’Inter in scadenza di contratto col suo club: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, dopo il trionfo negli ottavi di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, non è riuscito ad avere una reazione in Serie A contro la Salernitana di Paulo Sousa.

I rossoneri infatti, che nel turno precedente erano stati battuti dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, non sono andati oltre il pareggio contro il club campano che ha strappato un punto molto importante in chiave salvezza ed ha allontanato il Diavolo dall’aggancio al secondo posto, visto e considerato il risultato molto deludente dell’Inter di Simone Inzaghi, così come quelli di Roma e Lazio. Il Milan continua ad avere particolari problemi soprattutto nel reparto offensivo, soprattutto se analizziamo le questioni di Leao e l’assenza di un apporto di un certo livello anche da parte di Divock Origi. E’ per questo che, in vista della prossima estate di calciomercato, i rossoneri sarebbero pronti ad andare all’assalto di Marcus Thuram, attaccante francese nel mirino anche dell’Inter.

Calciomercato Milan, assalto a Thuram: pronta la beffa all’Inter

Il Milan di Paolo Maldini, per risolvere il problema in attacco, avrebbe deciso di puntare forte sul nome di Marcus Thuram, una vera e propria occasione di mercato in vista della prossima estate viste le qualità del calciatore ed il suo contratto in scadenza con il Gladbach. Il figlio d’arte è ormai da tempo un obiettivo dell’Inter di Marotta che, però, deve fare i conti con i problemi societari.

Tempi dilatati che permetterebbero al Milan di provare a chiudere e beffare i cugini meneghini per il profilo di Thuram, la possibile soluzione ai problemi offensivi del Diavolo.