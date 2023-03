Onana sbarra la porta, Inzaghi può esultare: Inter qualificata ai quarti

Soffrendo tremendamente nel finale, l’Inter riesce a tenere la porta inviolata staccando il pass per i quarti di Champions

Non sarebbe l’Inter se non regalasse ai propri tifosi emozioni palpitanti fino all’ultimo istante di gioco. È stato così nelle sconfitte ed è così anche in una serata di festa come quella di Oporto: una gioia arrivata però solo al fischio finale dell’arbitro, dopo aver sofferto l’indicibile negli ultimi 10′ di gioco, maxi-recupero compreso.

Uno degli eroi di serata è stato certamente Andre Onana, decisivo in almeno un paio di interventi, soprattutto quando, in pieno recupero, deviava sul palo un tiro a botta sicura di Taremi. Sul prosieguo dell’azione poi, Grujic colpisce la traversa, ma il gioco era fermo per posizione di offside.

Porto-Inter 0-0: il tabellino

Da rilevare come, appena qualche minuto prima, era stato Dumfries a salvare sulla linea una conclusione di Marcano. Insomma, una serata di passione-. Per veri cuori nerazzurri. Premiati a fine gara con una qualificazione ai quarti di Champions che mancava da ben 12 anni.

PORTO: 99 Diogo Costa; 11 Pepê, 2 Cardoso, 5 Marcano, 12 Zaidu (85′ 22 Wendell); 46 Eustaquio (71′ 20 André Franco), 8 Uribe (85′ 19 Namaso), 16 Grujic, 13 Galeno; 30 Evanilson (71′ 29 Toni Martinez), 9 Taremi.

A disposizione: 14 Claudio Ramos, 94 Samuel Portugal, 4 Carmo, 7 Veron, 17 Conceiçao, 67 Vasco Sousa, 70 Gonçalo Borges, 87 Bernardo Folha.

Allenatore: Sergio Conceiçao

INTER: 24 Onana; 36 Darmian (80′ 37 Skriniar), 15 Acerbi, 95 Bastoni (74′ 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella (80′ 77 Brozovic), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (70′ 33 D’Ambrosio); 9 Dzeko (70′ 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez.

A disposizione:: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Marciniak (POL). Assistenti: Sokolnicki-Listkiewicz. Quarto uomo: Raczkowski. VAR: Kwiatkowski. AVAR: Frankowski

Espulso: Pepe (P) al 97esimo

Ammoniti: Darmian (I), Dzeko (I), Pepé (P), Acerbi (I), Sergio Conceiçao (P),

Recupero: 1°T 3′, 2°T 7′.