Porto-Inter decisiva: “Barella ceduto a giugno”

Durante il primo tempo della decisiva gara di Oporto, i tifosi nerazzurri hanno bersagliato di critiche il giocatore sardo

Sarà la tensione della gara, sarà l’importanza della posta in palio – l’Inter si gioca l’accesso au quarti di finale della Champions League – ma certamente non è una serata come le altre per il popolo nerazzurro. I tifosi della Beneamata stanno vivendo la partita di Oporto con la giusta trepidazione e con l’inevitabile tensione tipica di queste circostanze.

Non deve dunque meravigliare se, nel pathos del match, qualche giocatore viene aspramente criticato – anche con epiteti poco riferibili – per una giocata mal riuscita. O per uno stop sbagliato. O, come spesso accaduto negli ultimi tempi, per lo sbracciare continuo verso i compagni. Non fa eccezione nemmeno Nicolò Barella, uno dei giocatori più amati dal tifo nerazzurro, che però nella circostanza è stato oggetto di diverse critiche apparse su Twitter.

“Speriamo scenda in campo il prima possibile”: Barella delude in Portogallo

Sebbene la squadra stia reggendo abbastanza bene il confronto con l’avversaria, e soprattutto non potendo negare l’impegno profuso dal sempre generoso calciatore sardo, parecchi tifosi sembrano avere un conto in sopseso col centrocampista.

vi prego, qualcuno prenda a schiaffi #Barella.

VI PREGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Prof MDL (@MassiDL273) March 14, 2023

Speriamo che #Barella scenda in campo il prima possibile… — DrScana (@Gvarius) March 14, 2023

Barella a giugno va venduto subito — Fabrizio Interista (@fabryforzainter) March 14, 2023

Nessuno che urla a #Barella com’è solito fare? — leonardo (@leonargentieri) March 14, 2023