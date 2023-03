Uragano Guardiola in Serie A: il piano B inguaia Spalletti

Il Manchester City targato Pep Guardiola starebbe pensando all’acquisto di un giocatore del Napoli come alternativa al suo piano principale

Siamo in una fase alquanto delicata della stagione, in cui bisogna cercare di sbagliare il meno possibile. Di conseguenza, è necessario mantenere alta la concentrazione sul campo, dando il massimo in ogni gara. Allo stesso tempo, però, è opportuno preparare il terreno in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, in modo da non farsi sfuggire ghiotte occasioni sul fronte entrate.

In tal senso, Josko Gvardiol è uno dei nomi più rilevanti, su cui sono puntati i riflettori di diversi top club. Il difensore centrale di proprietà del Lipsia ha davvero stupito tutti, in particolare Pep Guardiola e il suo Manchester City. I ‘Citizens’ vorrebbero aggiungerlo alla retroguardia, con Laporte che molto probabilmente abbandonerà la nave inglese. Ma, ovviamente, non si tratta di un affare semplice, soprattutto per via della concorrenza del Real Madrid. Non a caso, la società di Manchester avrebbe già in mente un intrigante piano B, proveniente dalla nostra Serie A. Stiamo parlando di Kim Min-Jae del Napoli, come riferisce il portale ‘Todofichajes.com’. Il sudcoreano è una delle punte di diamante del meraviglioso giocattolo manovrato da Luciano Spalletti e potrebbe rappresentare l’opzione ideale, nel caso in cui il City non riesca ad arrivare a Gvardiol.

Napoli, il Manchester City pensa a Kim come alternativa a Gvardiol

Tale scenario, inoltre, potrebbe far gioco alla Juventus. I bianconeri apprezzano parecchio il centrale croato, anche se allo stato attuale delle cose è difficile immaginare che la ‘Vecchia Signora’ possa realizzare un’operazione del genere. Sul classe ’96 azzurro c’è anche il Manchester United e per strapparlo ai partenopei serviranno almeno 60-70 milioni di euro.

Il patron De Laurentiis, dal canto suo, intende rinnovare il contratto di Kim, ora in scadenza giugno 2025 (con opzione di rinnovo per altre due stagioni). E i tifosi del Napoli sperano che uno dei loro beniamini rimanga a Castel Volturno. Il Manchester City, però, ci pensa concretamente e potrebbe tuffarsi all’assalto. Situazione, dunque, da monitorare.