Colpo Champions ✨, alla Juve solo con lo scambio 🔥

Possibile colpo dalla Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri: si fa solo tramite scambio. Tutti i dettagli

A Friburgo, domani sera, la Juventus di Massimiliano Allegri sarà di fronte ad un altro snodo cruciale della stagione.

I bianconeri si giocano l’accesso ai quarti di finale di Europa League, mentre in campionato prosegue la rincorsa all’Europa in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sul ricorso. In ogni caso, sono settimane e mesi decisivi per il presente e futuro della Juve. In attesa del calciomercato, con le questioni irrisolte riguardanti il futuro dei vari Rabiot, Di Maria e anche di big del calibro di Dusan Vlahovic. Non mancano, inoltre, i nomi accostati per possibili innesti in entrata. Con possibile sorprese.

Calciomercato Juve, Iling o Soule per Pepe del Porto

Contro l’Inter, nel match di ritorno, si è messo in mostra nonostante l’espulsione finale Pepê. L’esterno brasiliano classe 1997 ha confermato grande gamba e importanti doti sulla fascia destra.

Il laterale, in grado di giocare da terzino o in un ruolo avanzato, potrebbe fare al caso di Allegri e finire in cima alla lista della Juventus per il post Cuadrado. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, il Porto potrebbe anche chiedere in cambio un Next Gen, da Iling-Junior a Soule. Il club portoghese non farà sconti.