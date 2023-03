Colpo da 30 milioni, Maldini show: via allo scambio

Il Milan guarda al super colpo in Serie A: idea scambio che fa gioire Stefano Pioli in vista della prossima sessione di calciomercato

Dopo aver eliminato il Tottenham ed essere approdato ai quarti di finale di Champions League, il Milan di Stefano Pioli guarda con cauto ottimismo al futuro.

Una stagione tra alti e bassi, quella del ‘Diavolo’, che ha visto sfumare ormai da mesi la possibilità di competere per lo scudetto che è pronto a tingersi di azzurro. Ma le ambizioni e i piani della società di via Aldo Rossi guardano all’anno prossimo, alla sessione estiva di calciomercato che promette già adesso scintille. I rossoneri, infatti, cambieranno molto della rosa attualmente a disposizione dell’allenatore emiliano: il focus, ora come ora, è tutto sull’attacco. Rimane da sciogliere il nodo legato a Rafael Leao. Il contratto è in scadenza tra poco più di un anno ed i discorsi per il rinnovo appaiono, adesso, sempre più intricati. Ecco perché in linea generale, l’attacco dovrebbe subire un restyling. Anche sulla corsia destra, quella opposta all’azione del gioiello lusitano. Perché proprio in occasione del recente ko in campionato con la Fiorentina, Paolo Maldini è stato sinceramente impressionato da Jonathan Ikonè.

Ikonè al Milan: così può arrivare in estate

L’ala francese, sotto contratto fino al 2026 con il club di Commisso, ha fino a questo momento collezionato 33 presenze con 3 gol e 6 assist vincenti.

Il 24enne di Bondy ha una valutazione vicina ai 30 milioni, cifra che il Milan intende coprire per metà con l’inserimento di una contropartita tecnica. Oltre quindi a 15 milioni cash, la dirigenza di via Aldo Rossi metterebbe sul piatto un cartellino a scelta tra quelli di Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Due profili che il Milan considera sacrificabili, a patto che siano degnamente rimpiazzati nel prossimo calciomercato estivo. E Ikonè può rappresentare una delle pedine per cui fare uno sforzo potrebbe davvero valere la pena.