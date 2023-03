Duello con Mourinho: la Juve si fionda sul centrale

Juventus e Roma a caccia di un colpo di spessore in difesa: così la ‘Vecchia Signora’ fa tremare i giallorossi

Mancano ancora diverse settimane ma è chiaro come i club di Serie A stiano pensando alla prossima estate. Mesi bollenti, soprattutto per le big, che rischiano di portare diverse novità alle rose per la stagione che verrà.

La Roma di Josè Mourinho è scesa al quinto posto, è in piena corsa per un posto utile all’ingresso alla prossima fase a gironi della Champions League ma lo ‘Special One’ chiederà senz’altro garanzie dal punto di vista tecnico per far sì che i giallorossi siano ancora più competitivi l’anno prossimo. E le priorità, per il club capitolino, saranno numerose e in ogni zona del campo. Un discorso che vale in buona parte anche per la Juventus che non vive, fuori dal rettangolo verde, settimane di serenità assoluta. La penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, la possibilità che grazie alla ‘carta Covisoc’ venga ristabilita la classifica, in attesa, poi, di scoprire il resto dell’Inchiesta Prisma quale piega prenderà. Intanto, però, mancano diverse settimane alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e le attenzioni di giallorossi e bianconeri sono rivolte proprio ai rinforzi richiesti da Mourinho e Allegri per rinforzare le rispettive rose.

Colpo dalla Germania: Allegri sfida la Roma

Tra le priorità vi è chiaramente la firma di un nuovo centrale difensivo, visto che la Juve non è soddisfatta dalle prestazioni del 35enne Bonucci e Rugani è ormai fuori dalle scelte di Allegri.

E la ‘Vecchia Signora’ ha quindi scelto di darsi da fare per uno dei nomi cerchiati in rosso da Tiago Pinto e Mourinho. Si tratta di Danilho Doekhi, centrale olandese classe 1998 arrivato la scorsa estate all’Union Berlino. 24 presenze 5 gol e 2 assist vincenti per il difensore molto forte nel gioco aereo, che piace e non poco allo ‘Special One’. In vista di giugno, quindi, i bianconeri potrebbero provare l’assalto per il 24enne di Rotterdam provando ad anticipare proprio i capitolini: Doekhi, cresciuto calcisticamente nell’Excelsior Rotterdam, pare pronto al salto in una grande squadra.