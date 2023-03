Hazard, scelta fatta: il suo futuro è già deciso

Il calciatore belga è giunto al capolinea della sua fallimentare esperienza al Real: lo aspetta ancora la Premier League

Costato qualcosa come 115 milioni di euro nell’estate del 2019, Eden Hazard è certamente uno degli investimenti meno redditizi non solo della blasonata società spagnola, ma in generale di tutta la storia del calciomercto europeo.

Con sole 73 presenze totali, la maggior parte delle quali oltretutto da subentrato, e 8 gol – distribuiti in oltre tre stagioni e mezza, l’ex enfant prodige del calcio belga non ha lasciato il benchè minimo segno della sua presenza nella capitale spagnola. Tormentato dagli infortuni, ma anche da un comportamento spesso molto al di sotto della professionalità richiesta, l’ex Chelsea è stato una delusione tremenda. Non solo per il bilancio delle Merengues, ma anche per lo stesso calcio europeo. Che, che improvvisamente, ha perso uno dei talenti più fulgidi.

Hazard, addio Real: Premier nel futuro

Eppure, nonostante l’evidente perdita di status e il deprezzamento clamoroso subìto in questi anni, il talento ha ancora estimatori in giro per l’Europa. Com’è noto, anche la Juve aveva cercato di trovare un accordo con Florentino Perez per un possibile prestito secco – o al massimo col solo diritto di riscatto – nella scorsa estate. Il faraonico stipendio del fantasista, unito al diniego del Real di contribuire all’ingaggio, non ha consentito alcuna fumata bianca nell’affare. Il club bianconero, con l’approssimarsi della scadenza di contratto del calciatore, avrebbe voluto riprovarci per la prossima stagione, ma c’è chi non è d’accordo con questa opzione.

Incredibile a dirsi, l’Arsenal capolista allenato da Mikel Arteta avrebbe già fatto un sondaggio per un trasferimento che avrebbe del clamoroso. Non solo perchè il belga è e resta un totem del Chelsea – club nel quale è salito alla ribalta del grande calcio – ma anche perchè risulterebbe almeno in teoria difficile credere che questo Hazard possa essere utile ad un club che è ai massimi livelli del calcio britannico. Sta di fatto che i Gunners non disdegnano l’affare. Riuscirà il tecnico spagnolo a rivitalizzare il talento dei Diavoli Rossi?