Juve, scambio col campione del mondo: c’è un ostacolo

Il calciomercato della Juventus può passare da un grande colpo argentino: spunta un nodo per l’ipotesi scambio

Dopo aver battuto in scioltezza la Sampdoria, per la Juventus è arrivato il tempo di affrontare una delle sfide più importanti dell’anno: il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo.

Dal campo al calciomercato, il club di Torino ha intenzione di operare in maniera oculata in vista della prossima annata calcistica. Sarà un’estate calda, anche per i verdetti riguardanti l’Inchiesta Prisma e le eventuali ripercussioni future. Ma, intanto, un’occasione ghiotta per i pali bianconeri potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League, con un nome davvero importante per la porta della Juve. L’Aston Villa avrebbe in mente di proporre uno scambio alla Juventus, mettendo sul piatto uno dei profili più chiacchierati degli ultimi mesi. Emiliano Martinez, vero trascinatore dell’Argentina nella finale Mondiale contro la Francia, il cui destino pare ormai da tempo già segnato. La sua permamenza in Inghilterra sembra infatti giunta al termine al punto che, come detto, la dirigenza dell’Aston Villa potrebbe finire per offrirlo proprio alla ‘Vecchia Signora’ che da tempo cerca un profilo di peso per rinforzare i pali.

Emiliano Martinez alla Juve: manca un sì

Szczesny è in scadenza nel 2024 e non rientra più tra le priorità della società torinese: il 32enne polacco, infatti, potrebbe finire all’Aston Villa proprio in un possibile scambio con Emiliano Martinez.

Un’operazione che accontenterebbe entrambe le società che, a questo punto, si ritroverebbero un nuovo estremo difensore come pianificato ormai da tempo. Ma per far sì che l’affare corra sui binari giusti, manca un tassello tutt’altro che semplice da collocare. Perchè la volontà dell’ex estremo difensore della Roma in questo momento non sarebbe chiarissima. Szczesny non sembrerebbe troppo convinto dal lasciare la Juventus per approdare in Premier League. E proprio questi dubbi, in vista di giugno, rischiano di compromettere l’eventuale trattativa che regalerebbe alla ‘Vecchia Signora’ Emiliano Martinez.