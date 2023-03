Lobotka, c’è il comunicato: ora è UFFICIALE

Nonostante il grande impegno di questa sera contro l’Eintracht, il Napoli lavora anche per il futuro. Poco fa, infatti, è arrivato un rinnovo molto atteso.

Mentre Luciano Spalletti e il resto della squadra è al lavoro per preparare la sfida di questa sera contro i tedeschi dell‘Eintracht, la società ha messo a segno un rinnovo fondamentale per la squadra.

Stiamo ovviamente parlando di Stanislav Lobotka, che ha rinnovato il contratto con il club azzurro. Un rinnovo fondamentale per il tecnico Luciano Spalletti, visto che lo ritiene fondamentale per il proprio centrocampo. Ad annunciarlo è stata la stessa società partenopea con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Rinnovo ufficiale per Lobotka: Spalletti può sorridere

Come detto, nonostante il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera, il Napoli piazza un rinnovo fondamentale per il presente e per il futuro.

Il centrocampista slovacco, infatti, ha siglato un accordo fino al 2027 più opzione per un ulteriore stagione. Il Napoli lo ha annunciato con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, affermando di “aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028”. Il Napoli, quindi, sembra già proiettato al futuro, con i tifosi che possono ufficialmente festeggiare il rinnovo, di uno dei calciatori più importanti del centrocampo di mister Spalletti.