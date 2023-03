Mourinho in bilico, la Roma sogna: ritorno possibile

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate alla programmazione della prossima stagione.

Ci sono società che, nonostante una stagione che si appresta ad entrare nella fase più calda, sono già proiettate alla programmazione della prossima stagione.

Tra queste troviamo la Roma che, oltre a possibili nuovi acquisti per rinforzare la rosa, sta riflettendo anche sul futuro di José Mourinho in panchina. La permanenza dello special one, infatti, non è mai stata cosi in bilico, tanto che la dirigenza giallorossa sembra guardarsi intorno alla ricerca di possibili sostituti. A tal proposito, la società sembra aver individuato il grande obiettivo in caso di addio del portoghese.

Futuro di Ancelotti in bilico: la Roma sogna

Come detto, nonostante la stagione si appresta ad entrare nella fase più calda, la Roma sembra intenzionata a programmare la prossima stagione.

Il caso più spinoso dalle parti di Trigoria è il futuro legato a José Mourinho, che potrebbe lasciare la capitale al termine della stagione. Lo special one, infatti, da tempo è in attesa di un confronto con i Friedkin, confronto che ad oggi non c’è mai stato. Questo aspetto ha indispettito Mourinho, che potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura in estate. Qualora ciò si verificasse, la dirigenza starebbe pensando ad un altro grande nome da regalare alla piazza. Il sogno dei giallorossi, infatti, è Carlo Ancelotti, attualmente sulla panchina del Real Madrid. Stando a quanto riporta il portale todofichajes.com, infatti, il tecnico emiliano non è sicuro della propria permanenza nella capitale spagnola e, come detto in passato, gradirebbe e non poco allenare il club giallorosso. In virtù di questo, la Roma potrebbe decidere di provare ad imbastire una trattativa al termine della stagione. Prima, però, ci sarà da valutare il futuro del tecnico portoghese, mai come oggi sempre più in bilico.