Napoli tra paura ed entusiasmo: “Noi ora maciniamo risultati”

Le parole del direttore sportivo Giuntoli nel pre-partita di questa sera tra Napoli ed Eintracht Francoforte, nelle triste cornice cittadina a seguito degli scontri tra tifoserie

Il pomeriggio in quel di Napoli non è stato affatto sereno, come ci si aspetterebbe all’insegna della disputa di una partita di calcio ove valori come sportività e solidarietà dovrebbero fungere da base civile. Ebbene la rivolta lanciata dai tifosi dell’Eintracht Francoforte, dilaniati mentalmente dal divieto imposto per assistere alla partita contro gli azzurri di Spalletti, ha coinvolto anche la tifoseria avversarie oltre che civili e forze dell’ordine. Uno scenario apocalittico, come ha tenuto a sottolineare anche il direttore sportivo Giuntoli su ‘Sky Sport’.

“Siamo dispiaciuti perché il calcio deve essere uno spettacolo per le famiglie. Credo che la questione sia stata affrontata con leggerezza dall’UEFA. Faremo di tutto per proteggere il club e la città, facendoci sentire anche con le istituzioni“, ha dichiarato Giuntoli in prima battuta. Poi l’attenzione è caduta inevitabilmente sullo spettacolo sportivo di per sé: “La squadra lavora sodo e la sensazione è che i ragazzi vogliano fare la storia. Già lo scorso anno eravamo molto competitivi e non pensavamo che saremmo arrivati a questo livello anche in Europa quest’anno, ma stiamo maturando nuove consapevolezze“.

Giuntoli: “Kvaratskhelia grande giocatore, lo sapevamo”

“Seguivamo Kvara da anni e siamo stati speranzosi sul fatto che nessuno ancora lo avesse visto. Anche lo scoppio della guerra russo-ucraina ha contribuito al suo arrivo a Napoli“, ha poi aggiunto Giuntoli sul grande protagonista di questa stagione in Serie A, il georgiano Kvicha Kvaratskhelia.

“Sta facendo più di quello che speravamo potesse fare quando è arrivato, ma sapevamo di aver preso un grande giocatore. Le sue qualità si vedevano da tempo“, ha quindi concluso il ds.