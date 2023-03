Paredes ancora in Serie A: la clamorosa idea del Psg

Leandro Paredes non ha certo rispettato le attese con il suo arrivo alla Juventus e il PSG tenta di trovare una collocazione al Campione del Mondo

Campione del Mondo in carica, Leandro Paredes non ha avuto molta fortuna nella sua avventura juventina.

Di certo non può essere ritenuto una pedina fondamentale per l’undici di Allegri, che con ogni probabilità lo rispedirà al mittente al termine del periodo di prestito che avverrà a giugno. Il PSG già si sarebbe mosso per trovare una nuova casa al centrocampista argentino, anche perché con Galtier in panchina, Paredes rischierebbe addirittura di essere parcheggiato in tribuna. I parigini starebbero tentando di sistemare il loro tesserato in Italia…

Il PSG offre Paredes al Napoli, Spalletti fa muro

Il Paris Saint Germain ha avuto un’idea piuttosto bizzarra negli ultimi giorni. Perfettamente consapevole del rientro di Paredes tra le sue fila, la dirigenza parigina avrebbe proposto il calciatore argentino al Napoli.

Luciano Spalletti però non sembra minimamente intenzionato ad accettare l’invito ed effettivamente risulta difficile trovare una collocazione per Paredes all’interno della rosa partenopea. Legato da un contratto fino al 2024 col PSG, Leandro Paredes gradirebbe sicuramente la meta campana, ma le performance di questa stagione non sono certo un buon biglietto da visita. Il bilancio nelle 23 partite disputate con la maglia bianconera parla di un solo assist e di prestazioni non proprio convincenti, tanto che raramente il suo impiego è andato oltre la mezz’ora a partita. Subentrato 11 volte dalla panchina, Paredes non può essere una carta invitante per il Napoli, soprattutto in vista di uno Scudetto imminente e di un cammino in Champions che potrebbe portare ulteriori soddisfazioni. Insomma, Spalletti potrebbe avere dei soldi da spendere per la prossima stagione e di certo non impiegherà uno slot non comunitario se non per un top player.