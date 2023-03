Pazza idea di Maldini in Serie A: colpo in attacco da 40 milioni

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino il profilo di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli di Luciano Spalletti: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Paolo Maldini, dopo il passaggio del turno e l’approdo ai quarti di finale di Champions League dopo aver superato nel doppio confronto il Tottenham, non è riuscito ad ottenere continuità di risultati nella sfida contro la Salernitana di Paulo Sousa avendo ottenuto un pareggio nel match di San Siro di lunedì sera.

Una delusione per il pubblico del Diavolo che sta affrontando una stagione decisamente deludente, soprattutto in quanto campione in carica, in Serie A, ma anche in Coppa Italia dove è stato eliminato subito dal Torino di Ivan Juric. Senza dimenticare la delusione della Supercoppa Italiana quando, a metà gennaio, i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi li hanno schiantati con un sonoro 3-0. Inoltre, in casa Milan, ci sono tante questioni di calciomercato sul banco e una di queste è legata al futuro di Leao. In caso di mancato rinnovo del portoghese, i rossoneri dovranno guardarsi attorno e occhio ad un nome che arriva dalla Serie A, più precisamente dal Napoli: stiamo parlando di Giacomo Raspadori, duttile centravanti azzurro.

Calciomercato Milan, occhi su Raspadori: la richiesta del Napoli

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe quindi messo gli occhi su Giacomo Raspadori che, nel modulo di Pioli, potrebbe ricoprire tutti i ruoli offensivi, da quello del trequartista fino ad arrivare alla prima punta.

L’ex giocatore del Sassuolo, spesso protagonista ai tempi delle sfide proprio contro il club meneghino, è arrivato a Napoli e la scorsa estate e la dirigenza azzurra, viste le buone prestazioni nonostante un minutaggio non troppo elevato, non vorrebbe scendere sotto i 40 milioni di euro di richiesta per il cartellino. Una cifra davvero alta per le casse del Milan, anche se restano da valutare gli eventuali margini di manovra nell’operazione.