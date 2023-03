Rinnovo e cessione, Inter pronta: Inzaghi può sorridere

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è entrata ufficialmente nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sono già proiettate alla programmazione della prossima stagione.

Tra queste troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in estate. Il reparto dove i nerazzurri hanno necessità di rinforzi è la difesa, visto l’addio di Milan Skriniar destinato al Paris Saint Germain. Proprio per questo la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno, tanto da aver individuato un possibile obiettivo per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Inter idea Lindelof: pronta l’offerta per il Manchester United

Come detto, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale, l’Inter sembra già molto attiva nel programmare il prossimo calciomercato estivo.

Il difensore individuato dalla società nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato è Victor Lindelof, svedese classe 1994 del Manchester United. Il ragazzo ha un contratto con i red devils fino al 2024, con opzione di rinnovo per un ulteriore stagione. In caso lo svedese rinnovasse fino al 2025, l’Inter sembrerebbe pronta a proporre allo United un prestito con diritto di riscatto pur di provare a portarlo a Milano. Il Manchester United potrebbe prendere in considerazione questa proposta, visto il poco impiego del calciatore agli ordini di Ten Hag. Per Inzaghi si tratterebbe di un rinforzo importante, che andrebbe ad aggiungere qualità e soprattutto esperienza alla squadra. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con l’Inter pronta a bussare con decisione alla porta dello United per cercare di regalare ad Inzaghi il centrale svedese.