Il gioiello fa faville, il Milan ci pensa: obiettivo concreto

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione della prossima stagione.

Tra le più attive in questo senso troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in estate. Il reparto che la dirigenza rossonera intende rinforzare è l’attacco, visto il possibile addio di Rafael Leao. Il gioiello portoghese, infatti, è alle prese con il rinnovo del contratto e, qualora non si arrivasse ad una soluzione, la società rossonera potrebbe decidere di cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. Proprio per questo, il club milanese sembra guardarsi intorno per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Il Milan pensa all’attacco: idea Gift Orban del Gent

Uno dei nomi che la dirigenza rossonera sta monitorando costantemente è Gift Orban, nigeriano classe 2002 in forza al Gent. Il ragazzo, nonostante la giovane età, si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa, che lo vede a quota dodici reti realizzate in nove partite disputate tra campionato e Conference League in soli 716 minuti disputati, una rete ogni 60 minuti. Queste ottime prestazioni hanno portato diverse società ad osservarlo attentamente tra cui il Milan, che potrebbe cercare di imbastire una trattativa con il club belga per regalarlo a Pioli. Per strapparlo al Gent, che lo ha acquistato a gennaio per circa 3 milioni di euro, servirà un’offerta importante, con la dirigenza rossonera che sembra comunque intenzionata a provarci. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il Milan che ha individuato nel classe 2002 il giusto profilo per ringiovanire e rinforzare il proprio reparto avanzato.