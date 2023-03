Inter e Milan per la firma a zero: è derby da Champions

Un calciatore in scadenza di contratto a giugno, che si è messo in mostra in Champions League, interessa non poco sia all’Inter che al Milan

Missione compiuta per Inter e Milan. Le due cugine milanesi sono riuscite a tagliare il traguardo dei quarti di finale di Champions League e ora le loro strade potrebbero anche incrociarsi nella massima competizione europea. Non è da escludere, però, che tale scenario possa verificarsi anche in ambito di calciomercato.

In questo senso, come sappiamo, entrambi i club si guardano attorno alla ricerca di ghiotte occasioni da poter sfruttare sul fronte entrate, con un’attenzione particolare ai giocatori in scadenza di contratto. Qui entra in gioco Mateus Uribe, mediano di proprietà del Porto il cui accordo scritto terminerà il prossimo 30 giugno. Di conseguenza, se il colombiano classe ’91 non dovesse rinnovare coi lusitani, si potrebbe acquistare in estate a parametro zero. Nella sfida di ieri contro l’Inter è stato tra i migliori della truppa targata Sergio Conceicao, a dimostrazione di come abbiamo a che fare con un profilo alquanto interessante. Un ottimo bagaglio d’esperienza al servizio del gruppo: il 21 marzo Uribe compirà 32 anni, ma nonostante ciò è integro fisicamente e fornisce le giuste garanzie nell’arco di un’intera stagione. Ogni tanto, poi, pure qualche gol ci scappa: finora ne ha messi a referto tre in ventinove partite totali disputate tra campionato e Champions.

Calciomercato Inter e Milan, derby per Uribe a zero

Insomma, siamo di fronte ad un’opzione abbastanza intrigante – specialmente per via delle eventuali condizioni economiche -, che potrebbe davvero fare al caso di Inter e Milan. D’altronde, la permanenza di Brozovic in nerazzurro non è affatto scontata, col croato partito dalla panchina in uno scontro decisivo come quello andato in scena al ‘Do Dragao’.

E i rossoneri necessitano di un rinforzo di spessore a centrocampo, considerando che Franck Kessie non è stato sostituito a dovere dalla dirigenza capitana da Paolo Maldini e Frederic Massara. Che la carriera di Uribe possa realmente proseguire in quel di Milano? Inter e Milan, a parametro zero, ci penserebbero concretamente e potrebbe nascere un infuocato derby di mercato. Staremo a vedere.