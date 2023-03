Inzaghi sempre sotto attacco: Sacchi lo dice chiaramente

Ancora critiche per Simone Inzaghi nonostante la qualificazione dell’Inter ai quarti di finale di Champions League. Dopo Capello, ecco Sacchi

L’Inter si è qualificata ai quarti di finale di Champions League superando l’ostacolo Porto. Una sfida di ritorno molto sofferta per i nerazzurri soprattutto nei minuti finali con Simone Inzaghi che si è tolto altri sassolini dalle scarpe dopo la qualificazione. Fabio Capello negli studi di Sky Sport l’ha subito ripreso evidenziando il fatto di essere poco umile nella comunicazione.

Così anche Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, ha criticato il modo di giocare dell’Inter targata Simone Inzaghi: “Ha sofferto non poco. Inzaghi è un bravo allenatore che si affida alla tattica, e dunque ai singoli. L’Inter ha valori individuali che sono superiori a quelli di Napoli e Milan, però il valore collettivo la rende inferiore. Può fare di più”. Poi ha aggiunto il suo pensiero sull’allenatore nerazzurro: “Mi piacerebbe se fosse più coraggioso, se non schierasse sempre un uomo in più in difesa indebolendo il centrocampo. Adesso serve un gioco più offensivo. Inzaghi è bravo, aspetto il suo salto di qualità”. L’Inter cercherà così di essere ancora protagonista in campo internazionale: venerdì ci saranno i sorteggi con la possibilità di un derby tutto italiano con Milan o Napoli.

Inter, Inzaghi pensa al futuro dei nerazzurri

In campionato i giochi sembrano ormai già fatti con il Napoli che si avvia alla conquista del terzo Scudetto della sua storia. La distanza dagli azzurri è sempre molto ampia: i nerazzurri dovranno così consolidare il secondo posto in Serie A per giocarsi il tutto per tutto in Champions League.

Nelle ultime settimane l’allenatore piacentino ha voluto sottolineare i tre trofei conquistati alla guida del top club d’Europa per evidenziare il suo lavoro di questi mesi. In tanti l’hanno criticato per una comunicazione troppo esaltante: anche Arrigo Sacchi gli ha voluto così dare diversi consigli per il prosieguo della stagione esaltante da parte dell’Inter.