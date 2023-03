Juve e Fiorentina, missione compiuta: Allegri ritrova Chiesa-gol

Juve e Fiorentina sul velluto nelle rispettive gare europee: Vlahovic e Chiesa tornano al gol, la Viola cala il poker

Una serata all’insegna del colore viola. Dalla Germania alla Turchia, i giocatori che hanno vestito, o vestono ancora, la maglia della Fiorentina, hanno trovato la loro serata di grazia. E così, grazie a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, la Juve espugna Friburgo, mentre la compagine allenata da Vincenzo Italiano ne fa 4 in rimonta al Sivasspor, accedendo in carrozza ai quarti di Conference League.

Tutto relativamente facile per i bianconeri in Germania, grazie anche alla superiorità numerica maturata proprio in occasione dell’assegnazione del calcio di rigore che sblocca il match. Stavolta dal dischetto il centravanti serbo non sbaglia, e la Juve va all’intervallo sullo 0-1. Nella ripresa, nonostante qualche affanno di troppo, i bianconeri mantengono la porta inviolata, trovando anche il raddoppio nel recupero grazie ad un bel destro di Federico Chiesa. La Juve approda così ai quarti di finale di Europa League.

Friburgo-Juventus 0-2 e Sivasspor-Fiorentina 1-4: i tabellini

A Sivas, in Turchia, la Fiorentina prima soffre, andando anche sotto nel punteggio per effetto del gol di Yesliyurt, poi si scatena e ribalta tutto grazie ai sigilli di Cabral, Milenkovic, all’autogol di Goutas e alla rete finale di Castrovilli. La Viola stacca così comodamente il pass per i quarti di finale di Conference League.

Europa League: Friburgo-Juventus 0-2

45’+1 Vlahovic, 90’+4 Chiesa

Conference League: Sivasspor-Fiorentina 1-4

35′ Yesliyurt (S), 44′ Cabral (F), 62′ Milenkovic (F), 78′ aut. Goutas (F), 89′ Castrovilli (F)