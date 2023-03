La Roma regge, la Lazio crolla: addio en plein per l’Italia

Umori opposti per le due romane nel giovedì europeo: la Roma resiste in Spagna, la Lazio non riscatta la sconfitta dell’andata

Mancavano all’appello solo loro, le due squadre romane, per festeggiare uno storico en plein di squadre italiane ai quarti di finale delle tre coppe europee. Missione fallita, a causa della caduta della Lazio, che non è riuscita a ribaltare la sconfitta casalinga di 7 giorni fa, sul campo dell’AZ Alkmaar.

Fu così che, seppur in un bottino che può definirsi trionfale, solo i biancocelesti hanno fallito l’appuntamento con la qualificazione ai quarti di finale. Della Conference League, nel caso della formazione di Sarri. In Olanda arriva una sconfitta fotocopia rispetto alla gara di andata. Lazio in vantaggio, poi raggiunta e superata. Addio Europa dunque: non certo il modo migliore per preparare la stracittadina di domenica prossima.

Real Sociedad-Roma 0-0 e AZ Alkmaar-Lazio 2-1: i tabellini

Tutto relativamente facile invece per la Roma nell’inferno dell’Anoeta di San Sebastian. Il fortino giallorosso regge senza troppi rischi, se si eccettua una clamorosa traversa colpita a metà ripresa dai baschi. Da segnalare l’uscita anticipata dal campo, al 41′ del primo tempo, di Rick Karsdorp, colpito durissimo al volto da Diego Rico in uno scontro aereo. José Mourinho si dimostra ancora una volta pressochè infallibile negli scontri diretti in campo europeo: ora la Roma attende con trepidazione il sorteggio di Nyon, dove potrebbe anche incrociare la Juve in un affascinante ma crudele scontro fratricida.

Europa League: Real Sociedad-Roma 0-0

Conference League: AZ Alkmaar-Lazio 2-1 21′ Felipe Anderson (L), 28′ Karlsson (A), 62′ Pavlidis (A)