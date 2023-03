Leao-bis, il Milan fa sul serio: sorpresa con lo scambio

Il Milan a caccia di un grande colpo in attacco: ecco il nome segreto che Maldini vuole a tutti i costi durante l’estate

Dopo aver incassato il pass per i quarti di finale di Champions League e aver mandato a casa il Tottenham di Antonio Conte, Stefano Pioli attende con ansia di conoscere la prossima avversaria europea dei rossoneri.

Il Milan vuole provarci ad arrivare fino in fondo ma, intanto, è già proiettato sul prossimo anno. Rinforzare pesantemente la squadra per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Ed è chiaro come la sessione estiva di calciomercato sarà uno spartiacque cruciale per il destino del ‘Diavolo’. Perché quest’anno i rossoneri hanno fatto enorme fatica a tenere il passo del Napoli che, adesso, si dirige a grandi passi verso il terzo scudetto della sua storia. Ed uno dei fattori che, numeri alla mano, sembra aver inciso pesantemente è il rendimento di Rafael Leao. Il portoghese in campo è parso spesso e volentieri svogliato, poco reattivo e con la testa altrove. Magari al rinnovo che non è ancora arrivato e che potrebbe non arrivare nemmeno nei prossimi mesi. Magari a quello che pare essere il suo futuro, sempre più lontano da Milanello. E, in tal senso, Paolo Maldini ha già pronto un elenco di alternative per far sì che l’eventuale partenza del portoghese sia sostituita da almeno un profilo di alto livello, giovane e di talento, di grande prospettiva. Gli occhi della dirigenza di via Aldo Rossi sono adesso rivolti in Francia, in particolar modo nel club dove si già attinto negli anni scorsi: il Lille.

Addio Leao: il Milan pesca ancora in Francia

Proprio Leao è arrivato da lì e adesso il nome che può diventare più che caldo è quello di un’altra ala sinistra che, all’occorrenza, potrebbe giocare anche da trequartista.

Classe 2000, nato a Londra ma di origini portoghesi, Angel Gomes può diventare la prossima stella della squadra di Pioli. 23 anni da compiere il prossimo agosto, Gomes ha collezionato 29 presenze con 3 gol e 4 assist vincenti all’attivo. Il Milan ci proverebbe, viste le alte richieste francesi (30 milioni) proponendo come contropartita il cartellino di Saelemaekers. Una storia lunga che potrebbe andare avanti per i prossimi mesi ma in estate il Milan può stupire ancora: Angel Gomes come erede di Leao.