L’Inter prova a soffiarlo alla Juventus: colpo a sorpresa in estate

L’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton obiettivo di calciomercato anche della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie sui trasferimenti in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante una sofferenza immane, è riuscita a passare il turno in Champions League centrando una storica qualificazione ai quarti di finale.

Di fronte alla Beneamata c’era il Porto di Sergio Conceicao che, nel doppio confronto, non è riuscito a segnare nemmeno un gol ai nerazzurri, nonostante la bolgia del Do Dragao e le grandissime occasioni create, in particolare nel recupero della gara di ritorno in Portogallo. L’Inter ha così raggiunto l’elité del calcio europeo, le prime otto del Vecchio Continente che, ad aprile, si contenderanno l’accesso alle semifinali di Champions League. Anche nella sfida di ritorno contro il Porto, Simone Inzaghi ha lasciato in panchina Marcelo Brozovic. Il croato potrebbe lasciare Milano nella prossima estate di calciomercato e, se non dovesse arrivare Kessie al suo posto, l’Inter avrebbe messo nel mirino un obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri: stiamo parlando di Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton e fresco campione del mondo con l’Argentina.

Calciomercato Inter, occhi su Mac Allister: beffa alla Juventus?

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta, in caso di cessione molto onerosa di Marcelo Brozovic, avrebbero un tesoretto economico da spendere per il cartellino di un centrocampista e, con Calhanoglu in regia, potrebbero anche puntare su una mezz’ala. In quest’ottica, bisogna fare molta attenzione al nome di Mac Allister del Brighton, in scadenza di contratto nel 2025, e con una valutazione in sede di calciomercato di circa 30-35 milioni di euro.

Una cifra alta che, però, potrebbe essere coperta con i soldi derivanti dalla cessione di Brozovic e che potrebbe portare l’Inter a dare l’accelerata giusta per beffare anche la concorrenza della Juventus di Allegri.