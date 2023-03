“Non mi piace la filosofia della Roma”, il direttore sportivo non fa sconti

La Roma è stata recentemente protagonista di un’opinione che un direttore sportivo ha pronunciato nei suoi confronti: ecco cosa ha detto

I giallorossi si trovano in un momento della loro stagione molto delicato. Tutti i traguardi stagionali sono ancora in ballo, tolta la Coppa Italia dove forse si poteva e si doveva fare di più. A breve anche l’Europa League si pronuncerà di conseguenza.

Nella puntata odierna di Tvplay, in onda su Twitch, si è espresso l’ex calciatore e ora direttore sportivo Manuel Gerolin. Il suo prezioso intervento è iniziato parlando della situazione attuale della Roma, in particolare per quanto concerne la sua filosofia:

“Per quello contesto un po’ la filosofia attuale della Roma, se vuoi costruire qualcosa devi arrivare prima su certi giocatori”.

Il secondo estratto di questa dichiarazione è ciò che conta principalmente. Avendo lavorato in precedenza per l’Udinese il direttore sa molto bene cosa significa fare scouting. E sa anche quanto conti arrivare puntuali sui migliori talenti che il calcio attuale ha da offrire.

Ha inoltre aggiunto un prezioso commento su Mourinho, sottolineando quanto sia un allenatore dalle idee piuttosto chiare:

“Quando si prende Mourinho si sa che le scelte, pur concordando con il ds che è portoghese e quindi si conoscono, vanno su giocatori esperti e che vuole lui”.

Insomma, una descrizione a tutto tondo su ciò che succede ultimamente a Roma. Sia a livello dirigenziale che anche a livello calcistico. Nel prossimo paragrafo, a tal proposito, si potrà vedere un altro aspetto di importanza cruciale: il calciomercato.

Il calciomercato della Roma secondo Gerolin

Stando all’autorevole parere di Gerolin, che è intervenuto in diretta su Tvplay, la Roma dovrebbe puntare maggiormente sui giovani ora più che mai:

“Non sta prendendo giocatori giovani ma vecchi, ora va preso qualche giocatore forte più giovane per costruire il futuro”.

Dei consigli bonari ma diretti, che è l’ideale per capire meglio dove bisogna correggere il tiro e dove invece bisogna insistere maggiormente.