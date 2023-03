Tegola Inter, è UFFICIALE: salta la Juventus

Un infortunio che lascia l’Inter con l’amaro in bocca e senza uno dei pilastri di Simone Inzaghi: il forfait con la Juventus è certo

A poco più di quindici minuti dal fischio finale, l’Inter ha visto l’infortunio di Alessandro Bastoni, nel big match contro il Porto.

La qualificazione ai quarti di finale fa felice il popolo nerazzurro che, tuttavia, torna a preoccuparsi per il talentuoso centrale. Bastoni ha chiesto la sostituzione contro la squadra lusitana per un fastidio muscolare, lasciando poi il rettangolo verde in favore di de Vrij. Una preoccupazione lecita quella dell’Inter che ha trovato, purtroppo, riscontri negli esami strumentali a cui Bastoni è stato sottoposto. “Distrazione ai flessori”, la diagnosi che costringerà il difensore a stare a riposo saltando sicuramente la prossima super sfida di campionato con la Juventus. Niente derby d’Italia, quindi, per Bastoni che quest’anno ha accumulato già ben 30 presenze con 5 assist vincenti. Nella nota ufficiale diramata dalla società meneghina viene poi spiegato come le condizioni fisiche di Bastoni saranno valutate “settimana prossima“, con la conferma che il tecnico piacentino dovrà puntare su qualcun altro contro la squadra di Allegri.