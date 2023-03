Torna alla Juve: super scambio per il bomber

Il futuro attaccante della Juventus può arrivare grazie al ritorno: ecco lo scambio decisivo durante l’estate

Non è un mistero che quella che sta per prospettarsi sarà un’estate caldissima per la Juventus. I bianconeri, dopo un’annata difficile, condita anche da spinose questioni giudiziarie, proveranno a rilanciarsi in grande stile a partire dal calciomercato estivo.

Diversi i cambiamenti previsti alla rosa di Massimiliano Allegri. Dalla difesa che con ogni probabilità perderà Cuadrado e Alex Sandro, a zero, passando per l’intricato destino di Rabiot. Pilastro inamovibile per Allegri, ma il rinnovo non è ancora arrivato e potrebbe non giungere. Diverso, invece, il destino di un altro bianconero che ha già lasciato Torino ad inizio 2023 ma che, un po’ a sorpresa, è destinato a fare ritorno alla Juventus diventando decisivo per il prossimo acquisto della ‘Vecchia Signora’. Si tratta di Weston McKennie, approdato al Leeds che non vive affatto un momento felice. Ed il club britannico avrebbe già deciso di non riscattare il talento texano dalla Juventus, rispedendolo a Torino dopo il prestito di sei mesi. Un ‘guaio’, per i bianconeri, che avevano già pregustato la cessione a titolo definitivo. Ma non tutti i mali vengono per nuocere ed il cartellino di McKennie, in tal senso, potrebbe venire sfruttato per l’acquisto di un grande attaccante in vista del prossimo anno.

McKennie porta la punta: ipotesi scambio in Premier

Vlahovic, pare chiaro, è destinato a dire addio: il deludente rendimento agli ordini di Allegri avrebbe convinto la ‘Vecchia Signora’ a fare cassa cedendo l’ex Fiorentina.

Ma chi al suo posto? Occhi ancora in Premier League dove Gianluca Scamacca, con il West Ham, non sta brillando. 7 gol in 26 presenze per l’ex Sassuolo ed una classifica che piange: gli ‘Hummers’, infatti, sono quartultimi e a rischio retrocessione in Championship. Ecco perché Scamacca potrebbe riavvicinarsi alla Juve, che già aveva pensato a lui e che ora offrirebbe il cartellino di McKennie. Situazione, dunque, in divenire: ma Scamacca in bianconero è un’ipotesi destinata a prendere forma al termine della stagione.