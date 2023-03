Ancelotti serve l’assist, corsa a due in Serie A

Il calciomercato della prossima estate sarà utile a molte big per cercare rinforzi adeguati in vista della prossima stagione. Milan e Juventus saranno probabilmente tra le più attive

Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, nonostante tutte le difficoltà, hanno portato le rispettive squadra al passaggio del turno nelle competizioni europee. Questo però non può essere un elemento in grado di trascurare le evidenti difficoltà a livello di rosa.

Da un lato abbiamo Allegri che rischia di trovarsi con un centrocampo decimato in vista della prossima stagione, dall’altro un Milan che non se la passa meglio. Oltre ai problemi in attacco infatti, i rossoneri dovranno necessariamente intervenire sulla mediana. Dalla Spagna arriva una notizia che può scatenare la corsa a due tra Milan e Juve.

Real Madrid, i dubbi di Ceballos aprono alla Serie A

Dani Ceballos, 25 anni, sta attraversando un momento fatto di dubbi e perplessità sul suo futuro. A giugno scadrà il suo contratto e se il suo rinnovo fino a qualche mese fa sembrava scontato, la cosa ha subito pesanti riconsiderazioni.

Il centrocampista di Siviglia infatti, a fronte di numerose “bocciature” da parte di Ancelotti, non ha digerito il trattamento e starebbe pensando di non rinnovare con le merengues. I 46 minuti giocati in Champions League da settembre a oggi non sono abbastanza per il suo entourage e l’addio sembra molto vicino. Ecco che si apre uno spiraglio sia per la Juventus, che dovrà fare i conti con il futuro di Pogba e Rabiot, sia per il Milan di Stefano Pioli. Il fatto che Ceballos possa andare via a parametro zero però ha dato inizio a una vera e propria battaglia europea, tanto che la concorrenza conta circa 10 squadre tra le quali il Bayern Monaco, l’Arsenal e il Tottenham. Milan e Juventus dovranno quindi fare i conti con queste super potenze, nonostante la decisione finale spetti al calciatore.