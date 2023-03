Il calendario delle notti di Champions: Benfica-Inter e Milan-Napoli

Ecco i prossimi impegni delle italiane nei quarti di finale di Champions League nel mese di aprile, con date e orari assegnati d’ufficio dal UEFA

Dopo il buon spareggio strappato sul manto erboso dello Stadio Do Dragao di Porto, l’Inter ha potuto festeggiare per punteggio cumulativo con la gara d’andata una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League come non si vedeva da una decina di anni.

Al tempo stesso, anche il Milan ha potuto fare lo stesso ai danni del Tottenham di Antonio Conte; mentre il Napoli ha letteralmente mangiato vivo l’Eintracht di Francoforte. Era dal 2006 che non si assisteva ad un terzetto tanto illustre per il calcio italiano nello scenario europeo più importante, su otto squadre restanti in corsa. Ebbene a seguito dei sorteggi tenuti per scoprire le fantastiche accoppiate per il prossimo turno della competizione, l’Inter ha pescato l’ostico Benfica mentre Milan e Napoli dovranno darsi battaglia fra le mura amiche in un derby che promette scintille. Per la doppia occasione che vale per tre, l’UEFA ha diramato il calendario aggiornato con date e orari ufficiali per le partite che seguiranno da qui alla fase finale di Istanbul del 10 giugno prossimo.

Calendario delle italiane in Champions: settimana di fuoco a metà aprile

A seguire il calendario dei prossimi incontri delle tre italiane impegnate nella fase dei quarti di finale di Champions League.

BENFICA-INTER

Andata: martedì 11 aprile, ore 21

Ritorno: mercoledì 19 aprile, ore 21

MILAN-NAPOLI

Andata: mercoledì 12 aprile, ore 21

Ritorno: martedì 18 aprile, ore 21

Come anticipato, l’UEFA ha anche reso noto il range temporale in cui dovrebbero disputarsi gli impegni delle due semifinali, in programma a cavallo tra il 9/10 e il 16/17 maggio. Nel primo caso, la vincente di Milan-Napoli affronterà la vincente tra Benfica-Inter. L’altra semifinale, invece, andrà in mano alla vincente di Real Madrid-Chelsea e la vincente di Manchester City-Bayern Monaco.