Intreccio europeo: Juve e Roma preparano il colpaccio

Il calciomercato estivo di Juventus e Roma prende già forma: doppia suggestione per bianconeri e giallorossi dopo i sorteggi di Europa League

Il cammino in Europa League di Juventus e Roma proseguirà, con i sorteggi di Nyon che hanno finalmente rivelato chi saranno le avversarie di bianconeri e giallorossi.

La squadra di Allegri dovrà vedersela contro lo Sporting CP, un rivale ostico che potrebbe mettere a serio rischio l’obiettivo semifinale. Comunque alla portata per la ‘Vecchia Signora’, bisognerà attendere poco meno di un mese per le due gare valide per i quarti. La Roma di Mourinho, invece, dovrà vedersela contro il Feyenoord. Ed in tal senso, al di là di come finirà il cammino europeo delle due big italiane, sembra ancora tutto da scrivere il loro percorso nella prossima sessione di calciomercato. Perchè è chiaro come sia Allegri che Mourinho attendano con ansia l’approdo di nuovi rinforzi di spessore per continuare ad essere competitivi anche l’anno prossimo. E da questo punto di vista le imminenti doppie sfida con Sporting e Feyenoord, potrebbero regalare due spunti di assoluto interesse per le rose dello ‘Special One’ e del ‘Conte Max’. La Roma guarderà da molto vicino il capitano degli olandesi: il centrocampista, e all’occorrenza trequartista, Orkun Kokcu.

Roma-K0kcu ma non solo: la Juve spiazza tutti

Turco ma di origini olandesi, il classe 2000 quest’anno ha già collezionato 34 presenze con ben 12 gol e 3 assist vincenti. Numeri che ingolosiscono l’allenatore portoghese, pronto a marcarlo stretto proprio nelle due gare di aprile.

Un affare, tuttavia, costoso: Kokcu viene valutato non meno di 25 milioni di euro. La Juventus, d’altro canto, proverà ad allacciare i rapporti con la dirigenza dello Sporting per il giovane Manuel Ugarte. Squalificato in vista del match d’andata, il centrocampista uruguagio ha già trovato grande spazio a soli 21 anni. 37 apparizioni tra campionato e coppe, 2746′ in campo con lo Sporting ed un blitz già in programma con la dirigenza portoghese per tentare di sondare il terreno. Da Kokcu a Ugarte: i futuri rinforzi di Roma e Juve possono arrivare dalle rivali in campo europeo.