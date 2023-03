Lo porta Ibra: nuovo colpo per il Milan

Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare titolare in Serie A con la maglia del Milan. Non si vuole fermare, idea anche dal fronte calciomercato

Lo stesso campione svedese potrebbe agire come consulente esterno di Paolo Maldini per arrivare a colpi sensazionali. L’obiettivo della compagine rossonera è quello di tornare protagonista in campo internazionale: ora il Milan si trova tra le prime otto d’Europa, ma c’è bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in ottica futura.

Karlsson Ibra – Calciomercatonews.comCosì Zlatan Ibrahimovic vorrebbe tornare a segnare gol importanti in maglia rossonera: ora Pioli è propenso ad inserirlo dal primo minuto per dare un turno di riposo a Giroud. In Conference League si è messo in luce anche il suo connazionale con la maglia dell’AZ Alkmaar, Jesper Karlsson, che ha eliminato la Lazio. Il classe 1998 è un attaccante già pronto per il presente ed un talento straodinario per il futuro. Un’idea suggestiva per la compagine rossonera sempre alla ricerca di profili interessanti per puntellare il reparto offensivo del Milan. Ibrahimovic potrebbe fungere da consulente esterno cercando di trovare un accordo tra le parti. Maldini e Massara sono attivi per trovare attaccanti dal futuro roseo che si sta mettendo in luce anche in campo internazionale tra Europa e Conference League.

Milan, Karlsson per l’attacco rossonero: la pazza idea

Anche il Napoli lo segue già da tempo: l’attaccante svedese agisce a sinistra, ma ha giocato anche a destra nel tridente offensivo. In Italia è stato protagonista anche contro la compagine partenopea sfidando la squadra all’epoca guidata da Rino Gattuso.

Il Milan potrebbe così avere la meglio grazie all’intermediazione di Zlatan Ibrahimovic, che continuerà a vestire la maglia rossonera fino al termine della stagione. Il classe 1998 è pronto a sbarcare nel calcio che conta: il campionato italiano potrebbe essere la sua definitiva consacrazione. Altre idee interessanti per rinforzare l’attacco rossonero in vista delle prossime stagioni: lui il possibile erede dello stesso Ibra.