Maignan via dal Milan: trasferimento record in Premier

Il francese è uno dei migliori portieri al mondo. Il club rossonero lo ha strappato al Lille per poco meno di 15 milioni di euro, affidandogli l’eredità di Donnarumma

Non ci sono dubbi, Mike Maignan è uno dei migliori portieri al mondo. Probabilmente uno dei migliori tre, insieme a Courtois e Oblak. E Donnarumma? Oggi è dietro a loro, incluso appunto il francese a cui ha lasciato in eredità la difesa della porta del Milan. Per i rossoneri, il classe ’95 di Cayenne è stato un affarone considerato che lo hanno pagato poco meno di 15 milioni.

Il suo rientro dopo, per certi versi, il misterioso infortunio al polpaccio, è stato fondamentale per la squadra di Pioli. Come dimenticare la parata a Londra contro il Tottenham di Conte, valsa alla fine la qualificazione ai quarti di Champions. O la super uscita contro la Salernitana. Si potrebbero citare tanti altri episodi in cui il transalpino è stato decisivo per il Milan, il quale la prossima estate sarà però chiamato a respingere gli assalti provenienti soprattutto dalla Premier League.

In Inghilterra tre top club sono infatti a caccia di un grande portiere: parliamo del sopracitato Tottenham, del Manchester United e Chelsea. Il pericolo maggiore è proprio quest’ultimo, perché con una potenza economica superiore alle altre due.

Calciomercato Milan, addio Maignan con sorpasso a Kepa

I ‘Blues’ potrebbero offrire sui 50 milioni di euro cash più il cartellino di Mendy, in rotta con la società per questioni contrattuali. Boehly e soci vogliono disfarsene, anche perché ha 31 anni e Potter gli preferisce Kepa.

Naturalmente Maldini e Massara direbbero no a una proposta del genere. I dirigenti e la proprietà rossonera prenderebbero in considerazione la cessione del 27enne (stipendio inferiore ai 3 milioni bonus esclusi e contratto fino a giugno 2026) solamente di fronte a un’offerta da capogiro. Quasi come per Leao, da 90-100 milioni se non di più, viste pure le follie del mercato moderno. In sostanza l’addio di Maignan al Milan, o meglio il suo trasferimento in un’altra squadra potrebbe avvenire in caso di una cifra record per un portiere. Allo stato attuale è Kepa, 80 milioni di euro spesi manco a farlo apposta dal Chelsea nell’estate 2018, l’estremo difensore costato di più nella storia del calcio.